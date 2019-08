«In tre anni 17 provvedimenti Il Veneto è una cassaforte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il super prefetto Salvatore Mulas è stato tra i primi ad emettere le interdittive antimafia in Veneto. Diciassette provvedimenti in tre anni, un record, solo in una città, Verona, che appariva lontana dall'economia criminale. Oggi Mulas, 64 anni, sardo di Macomer, è capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dopo una lunga carriera, da Nuoro a Torino, da Palermo a Gorizia, che lo ha visto sul fronte della lotta al terrorismo, ai sequestri di persona, alle cosche mafiose e all'immigrazione...