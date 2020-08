In tempi di coronavirus, di App Immuni e di sperimentazioni vaccinali, la candidatura di Paolo Girotto per il Movimento 3V Libertà di Scelta non potrà che alimentare il dibattito in vista delle elezioni regionali di settembre. Tra i vari obiettivi del movimento c'è infatti al primo posto l'abolizione di tutti gli obblighi di legge in ambito vaccinale. Val la pena ricordare che il Movimento 3V - e le 3 V stanno per Vaccini Vogliamo Verità - è nato circa due anni fa, quando Movimento 5 Stelle e Lega, all'epoca alleati al Governo, accantonarono la questione dell'obbligo vaccinale con il decreto Milleproroghe. Molti, invece, si aspettavano che le vaccinazioni venissero tolte per l'iscrizione all'asilo nido e alla scuola materna. Gli aderenti al Movimento, però, non vogliono essere chiamati no vax. Alle elezioni regionali in Emilia Romagna, vinte dal dem Stefano Bonaccini, il candidato 3V, Domenico Battaglia, è arrivato quarto, dopo centrosinistra, centrodestra e M5s, con lo 0,47 per cento. Adesso il Movimento si presenta in Veneto con Paolo Girotto, medico veterinario e tra le voci di Radio Gamma 5. Girotto è anche candidato consigliere regionale in tutte le sette province. (al.va.)

