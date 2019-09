In piazza per fermare la strage dei volatili contro le barriere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO «Sabato sarò in piazza insieme ad associazioni e cittadini per fermare la strage di uccelli che a migliaia si stanno schiantando lungo le barriere trasparenti della Pedemontana. Da oltre un anno chiediamo alla Giunta Zaia di prendere provvedimenti. Stiamo aspettando gli appositi adesivi anticollisione, ma così non è stato». Andrea Zanoni, consigliere regionale del Pd parteciperà domani, alle 15 presso gli impianti sportivi di Spineda di Riese Pio X, alla manifestazione orrganizzata da un folto numero di associazioni (Lipu, Lac,...