IN ORDINE SPARSO VENEZIA Ordinanze anti-smog, è un caos. A Treviso, Padova

IN ORDINE SPARSOVENEZIA Ordinanze anti-smog, è un caos. A Treviso, Padova e Vicenza i limiti alla circolazione sono inapplicati per mancanza di... cartelli. Negli altri capoluoghi, si va a macchia di leopardo e la confusione è grande. A cominciare da chi si prende la responsabilità degli impopolari divieti. L'accordo tra le Regioni del Nord per ridurre l'inquinamento nella Pianura Padana detta linee guida. Ma sono i Comuni a imporre i divieti. Le linee guida suggeriscono di fermare tutti i giorni feriali, tra le 8.30 e le 18.30, i veicoli...