CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN MONTAGNAVENEZIA Come promesso, la Pasquetta non ha deluso i tanti affezionati alla tradizionale gita fuori porta e ha regalato in tutta Italia un sole caldo e temperature miti. Il bel tempo ha però favorito il distacco di valanghe, il cui pericolo resta alto su tutto l'arco alpino, dalla Francia al Nordest. Come dimostrano gli incidenti di Pasqua e Pasquetta. Emmanuel Chauchy, un noto scialpinista che faceva parte del soccorso alpino è morto, travolto da una valanga sul gruppo delle Aiguilles Rouges nella zona di Chamonix, sul lato...