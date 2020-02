In Friuli Venezia Giulia il primato di iscrizioni agli istituti tecnici si registra in provincia di Pordenone: 40,5%. Ad analizzare il boom è Laura Borin, dirigente dell'Its Kennedy: «Nell'impennata delle preferenze non c'è nulla di casuale: si raccolgono i frutti di un modello che ormai da un lustro vede il mondo industriale viaggiare al ritmo di quello scolastico. L'85/90% di chi termina il percorso di studi e sceglie di non iscriversi all'università trova lavoro entro un anno; il 50% di chi frequenta la quinta viene assunto prima di diplomarsi».

Cosa differenzia gli istituti tecnici dai licei?

«Il sistema funziona perché ci sono 600 aziende convenzionate con la nostra scuola: ognuna garantisce l'alternanza tra studio e lavoro».

Come avviene l'avvicinamento al mondo del lavoro?

«Già dalla classe terza ogni studente segue un percorso di formazione in linea con la domanda del mercato del lavoro: le aziende ci chiedono addetti alla robotica, ma anche meccanici, chimici, elettrotecnici. Nel settore della chimica dominano le ragazze. Le industrie creano le figure di cui hanno bisogno su misura, impostando con la scuola dei percorsi triennali che si concludono con l'assunzione dei ragazzi».

Che dimensione raggiungerà l'istituto?

«Il Kennedy è stato scelto da 354 nuovi studenti (l'anno scorso erano 320) e presto raggiungerà i 1.800 iscritti».

