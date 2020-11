IN COMMISSIONE

VENEZIA È cominciato in Consiglio regionale il cammino della manovra di bilancio 2021-2023 da 17 miliardi di euro. Il pacchetto è stato presentato ieri in commissione dall'assessore Francesco Calzavara, il quale ha anche sottolineato la possibilità per il Veneto di attingere, per un valore di circa 24 miliardi sul totale assegnato all'Italia, alle risorse del piano europeo Next Generation, imperniato a livello nazionale su sei assi: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; e infine, salute.

I COMMENTI

Il presidente zaiano Luciano Sandonà ha sottolineato come nel bilancio, che sarà dettagliato durante le prossime sedute, spicchino «i 15 milioni all'anno per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico, i 60 milioni per fare fronte agli oneri del trasporto pubblico locale, 2 milioni nel biennio 2021-2022 per la lotta alla cimice asiatica, l'impegno per il rifinanziamento dei giochi olimpici invernali di Cortina 2026, la conferma dei 31 milioni annui destinati alle scuole paritarie del Veneto, nonché i 29 stanziati nel 2021 per il sistema della formazione professionale». Cauto il giudizio della vicepresidente dem Vanessa Camani: «L'illustrazione è stata solo parziale e lavoreremo per fornire alla Commissione e al Consiglio il nostro contributo. Ci sembra infatti che dalle parole dell'assessore Calzavara, che ringraziamo di essere stato presente comunque ai lavori di questa commissione, emerga una narrazione ancora lontana dalla realtà e dalla gravità della situazione del Veneto e dell'Italia».

