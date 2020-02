VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA Elezioni regionali in Veneto: mentre nel centrosinistra c'è una situazione di stallo, con il Pd che non riesce a trovare una sintesi al suo interno, arriva un endorsement per Arturo Lorenzoni dai sindaci civici di Padova, Rovigo, Belluno. Tutto questo mentre i tempi stringono: stasera è previsto un tavolo della coalizione e lunedì si riunirà la direzione regionale del Pd. Appuntamenti che rischiano di sortire ancora una volta la classica fumata nera.

LA LETTERA

«Abbiamo raccolto con grande soddisfazione le riflessioni giunte dalla direzione regionale del Partito Democratico - scrivono i sindaci Sergio Giordani, Edoardo Gaffeo, Jacopo Massaro - che dentro al valore fondamentale dell'unità hanno gettato le basi per una reale apertura verso movimenti, mondi civici e tutte quelle cose buone che si muovono dentro a tanti piani diversi della società veneta. È una scelta responsabile e coraggiosa, che dimostra come il Pd resti un solido e importante riferimento della compagine progressista e riformista». Il suggerimento dei tre sindaci è di «intraprendere una strada che anche sulla figura del candidato rompa gli schemi, costruendo così la più ampia cittadinanza per tutti coloro intendano dare una mano». Di qui l'invito «a valutare come una opportunità e non come un rischio le disponibilità che sono giunte dai mondi civici», ritenendolo «un segno di grande forza e saggezza, non certo di debolezza».

Ma, dicono Giordani, Gaffeo e Mssaro, non si può perdere altro tempo: «Serve fare prestissimo e lavorare all'unità di un grande fronte. Un protrarsi infinito di discussioni o di sfilacciamenti tattici e divisioni legate al posizionamento, sarebbero un drammatico errore che lascerebbe strascichi negativi per lungo tempo. Non ce lo possiamo permettere».

STALLO

La situazione nel Pd, però, è di stallo totale per il semplice motivo che non si riesce a trovare un candidato governatore che vada bene a tutti: un pezzo del partito è per Lorenzoni, alcuni sostengono il capogruppo in Regione Stefano Fracasso, altri puntano sul vicentino Giacomo Possamai (che però, pur lusingato, avrebbe fatto sapere di non voler correre per Palazzo Balbi). Sullo sfondo la possibilità di una rottura su tutti i fronti e almeno tre candidati del centrosinistra: uno per i civici (Lorenzoni), uno per il Pd, uno per renziani e calendiani. A quel punto la partita per il secondo posto se la giocherebbero probabilmente i venetisti da un lato e i centristi di Renzi e Calenda dall'altro. Misteri democratici.

Alda Vanzan

