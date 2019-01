In calo nel Veneto il numero degli aborti Sono 4.700, duemila in meno del 2010

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIVENEZIA In dieci anni il numero degli aborti in Veneto è sensibilmente calato: nel 2007 ci sono state 6.454 interruzioni volontarie di gravidanza, nel 2017 si è scesi a 4.752. I dati sono quelli ufficiali della Regione Veneto, pubblicati sul portale della sanità. E sono dati che mostrano anche l'altro numero di medici obiettori: il record ce l'ha l'ospedale di Mestre con l'88,89 per cento di medici obiettori, in termini assoluti 16 su 18. L'altro dato, sottolineato dal consigliere regionale del Partito Democratico, Claudio Sinigaglia,...