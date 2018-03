In 98 all'Ulss: «Non ci vacciniamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - Sono 98 i bambini in Polesine non vaccinati i cui genitori rischiano pesanti sanzioni per non avere rispettato l'obbligo del decreto del ministro Lorenzin: 50 frequentano nidi e scuole dell'infanzia, l'altra metà ha dai 6 ai 16 anni. Entro il 30 aprile, gli under 6 non ancora in regola con il calendario vaccinale saranno espulsi, mentre bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni potranno restare tra i banchi, ma i genitori dovranno pagare una sanzione: da 100 a 500 euro. A renderlo noto, nella sede dell'Ulss 5, il direttore generale Antonio...