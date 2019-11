In 8 in auto, un morto nello schianto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIASAN DANIELE (UDINE) L'auto sottratta di nascosto alla mamma, gli amici stipati anche nel bagagliaio, un video su Instagram che testimonia una ragazzata finita in tragedia. Daniele Burelli aveva 16 anni, era uno studente modello dell'Istituto salesiano Bearzi di Udine ed ieri notte è morto al volante di un'auto che non avrebbe mai dovuto guidare. I sette amici - tra i 14 e 17 anni, tra cui una ragazzina - sono rimasti feriti in modo non grave. A Battaglia di Fagagna, nella zona Collinare friulana, dove Daniele era cresciuto e la...