IL PROGRAMMA

PADOVA Il Capo dello Stato presenzierà oggi alle 11 in Fiera alla cerimonia d'inaugurazione di Padova Capitale europea del Volontariato 2020. Un anno denso di avvenimenti con una tre giorni di appuntamenti, spettacoli e concerti nel fine settimana per riflettere sulla realtà e le prospettive di questo mondo. Per i 5mila volontari fra studenti e rappresentanti delle onlus che attenderanno il presidente, dalle 9 e fino alle 13 si alterneranno sul palco con la conduzione di Lella Costa e Riccardo Bonacina, molti personaggi. Da Gherardo Colombo ad Andrea Pennacchi, fino a don Dante Carraro del Cuamm a testimoniare esperienze di volontariato.

Punto centrale sarà l'arrivo del presidente al padiglione 8. Sarà accolto dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, dal prefetto Franceschelli, dal presidente della Regione, Zaia, dal sindaco Giordani, dal presidente della Provincia Bui e dal rettore dell'Università Rizzuto. Zaia porterà un saluto seguito dal direttore del centro Europeo del Volontariato, dal presidente del Centro servizi per il volontariato e dal presidente dell'associazione nazionale dei Centro servizi volontariato. La cerimonia si concluderà con l'intervento del Capo dello Stato .

Successivamente Mattarella visiterà anche i luoghi dell'Urbs picta il ciclo di affreschi del 300 candidato a sito Unesco. La visita a palazzo della Ragione è prevista poco prima di mezzogiorno. Poi sarà agli Scrovegni. Mattarella dovrebbe infine fare una visita in forma strettamente privata al Santo a cui è particolarmente legato. È stato lui nel 2017 a conferire a padre Placido Cortese - direttore del Messaggero rapito dalla Gestapo nel 1944 e giustiziato - la medaglia d'oro al merito civile.

