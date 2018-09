In 120 rischiano di perdere il lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(D.T.) Se il Nevegal chiude, 120 persone restano senza lavoro. «È come se chiudesse una fabbrica» dice Alessandro Molin, direttore della scuola sci; uno che ha investito migliaia di euro per preparare la prossima stagione e si ritrova con un pugno di mosche. «Come scuola sci Nevegal cominciamo a preparare la stagione invernale ad aprile - sottolinea Molin - Sapere a metà settembre che molto probabilmente non ci sarà l'apertura invernale vuol dire buttare alle ortiche il lavoro e l'investimento di mesi. E qui ci lavorano circa 120...