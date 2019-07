Imposta di soggiorno, un tesoro da 78 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDIOVENEZIA Il Veneto fa il pieno con l'imposta di soggiorno. Secondo uno studio della Fondazione Think Tank Nord Est, quest'anno le amministrazioni locali dovrebbero incassare in totale 78,6 milioni, quasi otto in più rispetto al 2018 (+ 11%). A far la parte del leone ovviamente Venezia e la sua provincia che dai turisti in pernottamento dovrebbe portare a casa in totale 50 milioni, + 8,6% (ma Roam resta lontana). L'altra provincia che attira più visitatori e quindi porta più fondi alle casse dei Comuni è Verona con oltre 15 milioni...