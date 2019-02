CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VOTOVERONA Test antidroga per tutti gli amministratori, dai consiglieri comunali ai parlamentari. Lo ha deciso il consiglio comunale di Verona, approvando con 32 voti favorevoli ed 1 astenuto, la mozione presentata dal gruppo Verona Domani, legato al consigliere regionale Stefano Casali, con primo firmatario Paolo Rossi, che chiede che tutti gli amministratori scaligeri si sottopongano, per dare il buon esempio, al test antidroga. Il documento impegna l'amministrazione ad attivarsi per approvare un protocollo d'intesa con l'Ulss 9 Scaligera...