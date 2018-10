CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VOTOVENEZIA Uniti a Roma, sempre separati a Venezia. Lega e Movimento 5 Stelle ieri in consiglio regionale hanno confermato la diversità di vedute sulle grandi opere. Non solo, Lega e Pd hanno trovato un'intesa sulla Tav, tanto da unificare di fatto due distinte mozioni che puntavano allo stesso risultato: impegnare - come ha detto la capogruppo della Lista Zaia Silvia Rizzotto - «la giunta regionale ad adoperarsi presso il governo nazionale affinché venga assicurato il completamento dei lavori dell'Alta Velocità» e - come poi aggiunto...