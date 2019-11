CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VOTOVenezia e Mestre domani fanno nuove prove di divorzio: si ritenta di far diventare il ponte della Libertà una semplice cerniera di collegamento tra due comuni limitrofi e non più quella sorta di cordone ombelicale economico, sociale e culturale che tiene assieme i due centri della città bipolare. Nell'arco di quarant'anni i sostenitori della separazione ci hanno già provato quattro volte ma veneziani e mestrini hanno sempre detto no grazie, in modo netto, sia pure con diverse contabilità finali: l'ascesa del sì al distacco fu...