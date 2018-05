CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VOTOVENEZIA Da ieri il Veneto ha la sua nuova legge elettorale. Con 31 favorevoli (il centrodestra in formazione allargata) e 13 contrari (il centrosinistra e i pentastellati), oltre ad un astenuto e due non votanti, l'assemblea legislativa di Palazzo Ferro Fini ha approvato lo Zaiellum. Una normativa che, passando per una modifica dello Statuto al via già da oggi in commissione Affari Istituzionali, prevede un premio di maggioranza fino al 60%, dieci assessori esterni e altrettanti consiglieri supplenti, il superamento del limite di due...