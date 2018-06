CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VOTOVENEZIA Aumentate le commissioni in consiglio regionale del Veneto. Ieri, a tarda sera, è stata istituita la Sesta commissione. Si occuperà di Istruzione, Formazione, lavoro, Cultura, Turismo e Sport. Per la maggior parte tematiche di competenza dell'assessore forzista Elena Donazzan, che così non dovrà più relazionarsi con il presidente della Terza - cui appunto queste materie sono state tolte - Sergio Berlato (FdI). Non a caso la proposta di istituire la Sesta commissione arriva da FI. Alla Terza di Berlato resteranno Politiche...