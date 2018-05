Il video delle api che muoiono per i veleni nei campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIAUDINE Hanno filmato la morte delle api. I video del Corpo Forestale Regionale del Friuli mostrano un fenomeno drammatico, la rottura traumatica del ciclo vitale in natura. Nelle immagini si vedono le api, appena tornate negli alveari, dopo aver raccolto il polline dai fiori nei campi o aver acquisito le scorte d'acqua dalle foglie. Non hanno perso l'orientamento, ma sono in grave sofferenza. Sono sopravvissute, per il momento, ai veleni dell'agricoltura, ma li hanno assimilati. E cominciano a tremare. Tremano a migliaia. Uno...