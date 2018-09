CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIAGGIOdal nostro inviatoBAGNOLI DI SOPRA (PADOVA) Il giorno dopo, è arrivato il momento di coniugare la protesta al passato. «Bagnoli aveva detto no!», sta scritto adesso sulla nuova maglia indossata dall'assessore regionale Roberto Marcato, che da responsabile Immigrazione della Liga Veneta torna insieme ai militanti del comitato «Bagnoli dice no!» davanti all'ex base missilistica di San Siro, ora anche ex terzo hub più grande d'Italia per l'ospitalità dei migranti. Hanno detto no anche a Hamza, dunque, ventenne del Gambia che...