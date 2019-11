Il vessillo a tutti i neonati? Bufera in Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Bandiera del Veneto in omaggio ai neonati, polemica in Regione. Ieri la Prima commissione del consiglio regionale ha licenziato a maggioranza la proposta di legge di Gabriele Michieletto (Zaia Presidente) che prevede di regalare una bandiera con il Leone di San Marco ai nuovi nati, con costi a carico della Regione, mentre toccherà ai sindaci occuparsi della consegna del vessillo. Contrarie le opposizioni: «Il Veneto è in ginocchio dopo l'ondata di maltempo della settimana scorsa, le immagini della devastazione di Venezia stanno...