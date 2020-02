IL VERTICE

VENEZIA Un altro passo in avanti nell'organizzazione dei Giochi invernali 2026. Ieri, nel capoluogo lombardo, si sono riuniti i soci fondatori della Fondazione Milano-Cortina per nominare il collegio sindacale e firmare, davanti al notaio Mario Notari, l'atto integrativo dello statuto. È stata anche l'occasione per parlare dell'attesa legge olimpica, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ha rinnovato la richiesta di nominare un commissario per la realizzazione delle opere. Una ipotesi che il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, non ha bocciato: «Un commissario? Forse è meglio». Cauto il sindaco di Milano, Beppe Sala: «È un po' prematuro». Tutti concordi nel sollecitare la legge olimpica: il ministro Vincenzo Spadafora ha detto che l'esame sulla norma «sarà concluso entro il prossimo Consiglio dei ministri».

I REVISORI

Alla riunione c'erano i presidenti del Coni Giovanni Malagò e del Comitato paralimpico Luca Pancalli, i sindaci di Milano Giuseppe Sala e di Cortina Gianpietro Ghedina, i presidenti della Regioni Veneto Luca Zaia e Lombardia Attilio Fontana, i presidenti delle Province autonome di Trento Maurizio Fugatti e Bolzano Arno Kompatscher. Sono stati i rappresentanti della componente territoriale (quindi esclusi Malagò e Pancalli) a nominare il Collegio sindacale: presidente il veneto Andrea Martin, componenti il lombardo Andrea Donnini e Biagio Mazzotta della Ragioneria generale dello Stato. L'atto integrativo della Fondazione, relativo al collegio sindacale, è stato firmato anche dal ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora e da tutti i membri del Cic, il Comitato di Indirizzo della Candidatura. Val la pena ricordare che la Fondazione è un ente di diritto privato il cui Cda è composto da 22 membri, di cui 10 componenti del mondo sportivo, 10 dei territori (per il Veneto Antonella Lillo e Andrea Giovanardi), un rappresentante del Governo e il presidente. Con la nomina del collegio sindacale, la procedura può dirsi completata. La prima riunione del Cda sarà lunedì 17 febbraio («La vera partenza», ha detto Malagò) e in quella sede Vincenzo Novari assumerà l'incarico di amministratore delegato. Altra cosa è la Giochi Olimpici 2026, società che sarà istituita con legge dello Stato, interamente partecipata dal ministero dell'Economia e che dovrà realizzare le opere. È per questa che, secondo Zaia, servirebbe il commissario. E pare di capire che la legge olimpica lo consenta.

I TEMPI

«Nella bozza di legge olimpica - ha detto Zaia - ci sono già gli estremi e il quadro giuridico per pensare a eventuali poteri commissariali, penso che sia fondamentale. Non vuol dire bypassare le leggi e non fare le gare come si potrebbe pensare, ma vuol dire essere più operativi e avere un interlocutore certo». «Per Zaia - ha detto Malagò - sarebbe meglio avere un commissario per l'agenzia. Io non lo ritengo obbligatorio, ma conoscendo il Paese, forse è meglio». «Il tema - ha detto Sala - è trovare una formula che permetta di sveltire e non certo di andare su procedure speciali, di non fare gare o di farle in modo particolare, quindi cè ancora molto tempo. Ma bisogna cercare di fare le cose più in fretta possibile».

Ma a che punto è la legge olimpica? Questione di giorni, ha detto Spadafora: «La legge olimpica giovedì è stata al primo punto del Consiglio dei ministri, c'erano ancora alcuni rilievi del ministero dell'Economia soprattutto di ordine tributario ma le stiamo risolvendo in queste ore. L'esame della legge sarà concluso entro il prossimo Cdm, e approvata definitivamente con l'intesa di tutti i soggetti istituzionali coinvolti». Spadafora ha poi precisato che il prossimo Cdm «sarà la settimana prossima». «Abbiamo inserito una norma che consente all'Istituto del credito sportivo di avere un ruolo importante in queste Olimpiadi e soprattutto abbiamo un po' rivisto la governance». Zaia ha insistito: «L'importante è fare presto». E Fontana: «Ora la norma serve».

Alda Vanzan

