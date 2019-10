CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICEVENEZIA Olimpiadi 2026, oggi a Verona si saprà se i cacciatori di teste della società statunitense Spencer Stuart sono riusciti nell'impresa di trovare l'uomo dei Giochi invernali. E cioè il manager con esperienze internazionali, conoscenza del mondo dello sport così come di quello della pubblica amministrazione, disponibilità a lavorare per sette anni di fila con la stessa casacca e, soprattutto, poco interesse alla pecunia. Una sorta di manager missionario: questo hanno in mente gli enti pubblici che hanno avuto l'incarico dal...