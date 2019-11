CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERDETTOVENEZIA L'uomo dei Giochi c'è, è il genovese Vincenzo Novari, classe 1959, ex ad di 3 Italia. Adesso mancano solo la legge olimpica e, soprattutto i soldi del Governo, quindi la macchina organizzatrice per Milano-Cortina 2026 può mettersi in moto. Non è un caso che a premere su questo tasto nel giorno della fumata bianca per l'amministratore delegato sia il governatore del Veneto: «I fondi per le Olimpiadi? Io sono convinto che il governo ci deve essere su questa partita», ha detto Luca Zaia.LA SCELTADopo il martedì dei...