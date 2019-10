Il Veneto investe nel robot-chirurgo «Pure in periferia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA È in grado di intervenire in undici diverse specialità chirurgiche, sa fare anche i trapianti di rene e di pancreas, tramite due postazioni di controllo remoto permette al maestro di lavorare e all'allievo di imparare, intuisce i movimenti e riduce i tremori. Insomma è un genio e infatti si chiama Da Vinci 2, seconda generazione dell'avveniristico robot utilizzato nei principali ospedali del Veneto, vanto di una Regione che giusto ieri ne ha annunciato l'acquisto anche per il nosocomio di Portogruaro: «Continuiamo a...