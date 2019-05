Il Veneto del 2100 invaso dall'Adriatico: ecco come sarà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEVENEZIA Nel 2100 Padova, Rovigo, Montegrotto e Treviso potrebbero diventare amene località di mare affacciate sull'Adriatico. Il resto della costa veneta e friulana in questo scenario finirà sott'acqua eccetto probabilmente Venezia, per la quale si troverà qualche modo per preservarla, magari cingendola di dighe (questa volta non mobili) come le mura di una cittadella medievale.Non è una volonterosa ragazzina come Greta a lanciare questa volta l'allarme, ma l'ultima ricerca sul clima, pubblicata lunedì da un team di scienziati...