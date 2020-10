LA SENTENZA

VENEZIA Vittoria della Regione contro il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dovranno essere liquidati i circa 350.000 euro che il Veneto avanza per i lavori sulla linea ferroviaria Mestre-Adria. L'ha stabilito il Tar, accogliendo il ricorso di Palazzo Balbi contro il Mit, a conclusione di un percorso iniziato due decenni fa.

IL DEBITO

Per la precisione il debito del dicastero ammontava a 346.187,22 euro. Ancora nel 2002 la Regione e il ministero avevano sottoscritto un accordo di programma per il finanziamento di interventi per il potenziamento della tratta, a cui nel 2014 era seguita un'intesa integrativa, per un finanziamento complessivo pari a 4.327.340,30 euro. La somma era stata depositata in un conto infruttifero intestato al Mit, con vincolo di destinazione a favore del Veneto, da sbloccare in parallelo all'esecuzione degli interventi. In particolare, la Regione si era impegnata ad affidare lavori per l'80% dell'importo disponibile (cioè 3.461.872,24 euro), mentre il restante 20% (865.468,06 euro) sarebbe stato riconosciuto solo a fronte di uno stato di avanzamento delle opere e delle forniture di almeno il 70% del programma degli interventi individuati e attivati nella prima fase, nonché a seguito dell'estinzione dei mutui in corso.

LA FALLA

Per questo nel 2019, sia a gennaio che a marzo, Venezia aveva chiesto lo svincolo e il pagamento dei 346.000 euro che ancora attendeva. Ad aprile Roma aveva però comunicato «l'indisponibilità di risorse per fare fronte alla richiesta di pagamento, in conseguenza di un pignoramento subìto e della necessità, quindi, di eseguire una sentenza esecutiva emessa nei confronti del Mit». In pratica i soldi del Veneto, teoricamente sigillati in cassa, erano stati prelevati per coprire una falla contabile, aperta da un altro procedimento giudiziario. Inoltre, con la soppressione di tutte le gestioni di tesoreria, secondo gli uffici ministeriali «non era stato possibile istituire apposito capitolo di bilancio sul quale riversare la disponibilità dei predetti conti».

LO SCONTRO

A quel punto si era arrivati allo scontro davanti al Tribunale amministrativo regionale, dove le due istituzioni erano rappresentate dai legali rappresentanti e cioè dal governatore Luca Zaia e dal ministro in carica (prima Danilo Toninelli e poi Paola De Micheli). Il ministero si era difeso sostenendo che, in base ai patti, le erogazioni sarebbero state subordinate «alla effettiva disponibilità delle risorse nell'ambito dello stato di previsione della spesa» dello stesso Mit. Il problema era che quelle somme, «corrisposte sul conto intestato al ministero» e come tali «utilizzabili da quest'ultimo per l'adempimento delle proprie obbligazioni», erano successivamente «divenute indisponibili, sotto il profilo strettamente materiale, in quanto utilizzate per estinguere un diverso debito».

LE MOTIVAZIONI

Ma questa giustificazione non è valsa agli occhi del Tar, secondo il quale è necessario che le istituzioni siano reciprocamente leali, come si legge nelle motivazioni della sentenza pubblicata ieri: «Il principio di buona fede, infatti, implica il dovere di ciascuna parte di realizzare l'interesse contrattuale dell'altra o di evitare di arrecare danno, anche con l'adempimento di obblighi non previsti nel contratto o nella legge». Di conseguenza il Mit è stato condannato a pagare quanto dovuto alla Regione: quindi i 346.187,22 euro, «oltre interessi legali dall'atto di intimazione stragiudiziale al saldo».

