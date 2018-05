Il tricolore di El Alamein a Giorgetti: «Lo donerò alla Regione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA Il tricolore che per venti giorni, dal 22 marzo al 12 aprile dello scorso anno, è stato esposto al Sacrario militare italiano di El Alamein in Egitto, potrà sventolare a palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale del Veneto. È quanto proporrà Massimo Giorgetti, vicepresidente dell'assemblea legislativa veneta, che ha ricevuto la bandiera in questione durante una cerimonia svoltasi giovedì al Palazzo del Bo a Padova.L'INIZIATIVAI tricolori che garriscono a El Alamein vengono sostituiti al massimo ogni due mesi....