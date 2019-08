CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TOTOCANDIDATIVENEZIA Luca Zaia e il nulla. Tra nove mesi si torna alle urne per eleggere il presidente della Regione Veneto e l'attuale governatore è al momento l'unico candidato in campo. È vero che se a Roma sfumasse la formazione di un nuovo governo e si andasse al voto tornerebbe in auge il tormentone su possibili incarichi nazionali, ma Zaia continua a dare per certa la sua permanenza in Veneto. E siccome dai sondaggi risulta essere sempre il più amato dei governatori, con percentuali imbarazzanti per le opposizioni, sulla carta è...