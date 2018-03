IL TEST TREVISO Da ieri e per dieci giorni, il Piave non regalerà più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TESTTREVISO Da ieri e per dieci giorni, il Piave non regalerà più la propria acqua ai canali di irrigazione e a tutti gli altri corsi d'acqua ai quali dà origine. La decisione è stata presa per verificare sul campo cosa accadrebbe con l'introduzione del cosiddetto deflusso ecologico, chiesto dall'Europa per lasciare più acqua nel Piave, in modo da preservare l'ecosistema lungo tutto il corso del fiume: entro il 2021, infatti, il Piave dovrà passare dal deflusso vitale attuale a una portata maggiore. Questi dieci giorni, nei quali...