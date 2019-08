CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TEMAVENEZIA L'approdo a Marghera attraverso il canale Nord? Non è mai esistito, altro che «progetto dimenticato in un cassetto del ministero di Porta Pia». E poi ha tempi di realizzazione che possono prolungarsi fino al 2035. La soluzione per risolvere una volta per tutte il trasloco delle grandi navi dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca? Chioggia Val da Rio o Lido San Nicolò. Entro quando non si sa, sicuramente non prima di aver passato il vaglio di una consultazione pubblica imposta dal codice degli appalti. Per il...