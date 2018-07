Il Tariffario risale al 1999

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si chiama Nomenclatore Tariffario, porta la data del 1999 ed ha ancora il doppio testo, in lire e in euro. Il testo contiene una descrizione puntigliosa degli ausili tecnici per persone disabili ed è uguale per tutt'Italia. Vuol dire che non cambierebbe nulla se Marta invece di essere veneta fosse pugliese, ma lei giustamente si appella al Governatore del Veneto, Luca Zaia, per chiedergli un intervento per tutti i giovani, che siano veneti o di qualsiasi altra regione. Oggi se un disabile vuole una protesi o una carrozzina non standard, deve...