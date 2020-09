BELLUNO Testacoda del tribunale amministrativo del Veneto che solo il 28 agosto scorso si era pronunciato sospendendo l'apertura anticipata della caccia al cervo in provincia di Belluno. Con un decreto firmato dalla presidente, Maddalena Filippi, la prima sezione ha quindi revocato il provvedimento che fermava le doppiette.

In provincia di Belluno il piano è attuato direttamente dalla Provincia, su delega della Regione. Tenute conto delle particolari condizioni della flora e della fauna la Provincia ha deciso di anticipare al 16 agosto l'apertura della stagione. Una scelta che non era piaciuta all'Associazione difesa animali e ambiente (Aidaa) che ha presentato ricorso al giudice amministrativo chiedendo la sospensiva. La discussione nel merito ora è fissata per il prossimo 28 di settembre, quando la finestra che anticipa la stagione regolamentare sarà conclusa. «Il giudice amministrativo - ha spiegato l'assessore Regionale Giuseppe Pan - ha fatto marcia indietro rispetto alla precedente decisione cautelare, riconoscendo la fondatezza del piano gestionale presentato dalla Provincia di Belluno e la sua piena adesione alle linee guida dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, massimo organo nazionale per la tutela e la protezione dell'ambiente». Nel provvedimento il Tar Veneto ha evidenziato come l'Ispra consideri «ordinariamente consentita» la caccia ai maschi di cervo e definisca «accettabile» la caccia alle femmine e ai piccoli nel periodo di preapertura della stagione venatoria, «tenuto conto della consistenza delle popolazioni di ungulati e dei piani di abbattimento del cervo in provincia di Belluno». Soddisfazione da parte dell'amministrazione provinciale: «La caccia, in questo territorio - ha spiegato l'assessore Franco De Bon - non è esercizio venatorio o divertimento ma è un riequilibrio».

