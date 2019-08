Il Tar (dopo 15 anni): «Ricorso tardivo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Confagricoltura ha perso la battaglia giudiziaria contro la Regione e il ministero del Lavoro, per la sua esclusione dalla Commissione anti-sommerso a vantaggio di Coldiretti. Secondo il Tar del Veneto, infatti, l'associazione di categoria impugnò la delibera incriminata con 5 mesi di ritardo. Ma, ironia della sorte, per arrivare alla sentenza ci sono voluti 15 anni.LE DELIBERELa vicenda era cominciata nel 2002, quando l'allora giunta Galan decise di istituire la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare,...