Il tabaccaio pentito: «Li vedevo rovinarsi e 4 anni fa ho chiuso con le macchinette»

Sono passati quattro anni ma Enrico ricorda quella scena come se fosse ieri. «Sono tornato a casa dal lavoro, mi sono seduto in cucina per la cena e ho guardato negli occhi mia moglie. Ci siamo capiti al volo. Abbiamo deciso di strappare ogni carta e dire addio alle slot. Avevamo visto davvero troppo». Enrico Barin, 42 anni, è il tabaccaio premiato dal Comune di Cittadella proprio per la sua scelta drastica: rompere i contratti, eliminare tutte le slot e lanciare la guerra alla ludopatia. Nel Padovano è diventato un simbolo della...