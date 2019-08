Il super-commissario del Mose e quei contatti con la galassia M5s

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PRECEDENTIVENEZIA Per il ministro Danilo Toninelli sono giorni caldi sul dossier Venezia, non solo sul fronte grandi navi, ma anche in relazione al Mose, l'opera in stallo per una serie di tensioni tra Consorzio Venezia Nuova, Provveditorato alle opere pubbliche e imprese. L'indicazione come super-commissario di Gaetano De Stefano, tenente colonnello dei carabinieri e ingegnere, è stata voluta da Toninelli per dare impulso ai lavori e per mettere chiarezza nei rapporti. Il militare scelto dal ministro è uomo che già in passato si era...