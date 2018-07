CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il suo medagliere occupa un'intera parete di casa. La croce di guerra e la decorazione d'argento al valor militare, conquistate nel cielo della Tunisia nel 1943, come «pilota da caccia ardito e valoroso». L'onorificenza del governo canadese. I riconoscimenti ricevuti in decine e decine di gare podistiche fra l'Europa e l'America. Ma da oggi su quel muro Odino Soligo, nato il 24 marzo 1921 a Trevignano, dovrà trovare posto anche per il premio Eccellenze Venete che gli verrà conferito in Cansiglio. «Sono molto emozionato, anche perché non...