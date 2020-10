LA LEGGE

VENEZIA Chi sarà il successore di Domenico Mantoan? Certezze sul nome e sul cognome non ci sono ancora, anche perché la nomina dovrà passare per un bando, ma comincia finalmente a profilarsi un ritratto: il futuro direttore generale dell'area Sanità e Sociale della Regione, infatti, potrà essere più anziano e meglio pagato del numero uno uscente. A prevederlo è un progetto di legge d'iniziativa della Giunta, e personalmente voluto dal governatore Luca Zaia, che punta a modificare le regole vigenti per questo incarico.

IL TESTO

Si tratta dell'ultima delle nove proposte normative depositate mercoledì, giorno in cui lo stesso Zaia ha presentato programma e assessori al Consiglio. Il titolo è piuttosto eloquente: Modifica della legge regionale 23/2012 (Piano sociosanitario regionale 2012-2016) su nomina direttore generale Area Sanità e Sociale, limiti di età e relativo trattamento economico. In sostanza, il testo prevede di togliere il tetto anagrafico nella scelta del nuovo dirigente (Mantoan ha 63 anni, il requisito anche per i dg delle Ulss è di averne meno di 65) e di poter aumentarne lo stipendio rispetto all'importo attuale (l'incremento deliberato cinque anni fa aveva determinato un lordo annuo onnicomprensivo di 166.638 euro). Queste due correzioni sono state lette da più di qualcuno, sul Canal Grande, come un chiaro indizio di innesto esterno, che smentirebbe mesi di voci su una successione interna, ad esempio da parte di Giuseppe Dal Ben, finora direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima. Secondo questa interpretazione, Zaia vorrebbe poter tenere aperta la porta all'arrivo di un manager di esperienza proveniente un altro ente o magari da un'azienda privata, dove il mercato prevede emolumenti ben superiori ai livelli delle amministrazioni pubbliche e in particolare di quelli della Regione Veneto. Per convincere un top manager a lasciare un incarico ben remunerato, dunque, Palazzo Balbi dovrebbe poter offrire qualcosa di più. Proprio ai piani alti, però, viene rimarcato che la selezione sarà aperta sia agli esterni che agli interni e dovrà comunque transitare per il vaglio di una commissione.

I TEMPI

Per quanto riguarda i tempi, bisognerà attendere il perfezionamento dell'incastro con i nuovi ruoli del pensionando Mantoan. Non tanto per la presidenza dell'Aifa, quanto per la nomina a direttore generale di Agenas: quest'ultima è infatti incompatibile con la poltrona di dirigente regionale, in quanto vedrebbe una coincidenza fra controllore e controllato.

Angela Pederiva

