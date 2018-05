CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il sottosegretario ai Beni culturali Ilaria Borletti Buitoni è uno dei pochi esponenti al Governo che non inorridisca sentendo parlare di tornelli e nemmeno di numero chiuso o di prenotazioni per le visite a Venezia. Ora, pur essendo stata in disaccordo una molteplicità di volte con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, questa volta si schiera con lui per la scelta dei tornelli, che ha definito coraggiosa.È così, onorevole?«I rapporti con il sindaco di Venezia, è noto, non sono mai stati idilliaci, ma questa volta gli va dato atto:...