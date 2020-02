IL SISTEMA

VENEZIA Ci manca poco che scandiscano l'hashtag #ANoiInteressa, diventato virale sui social dopo le infelici parole dell'ormai ex direttore creativo di Benetton Group. Veneto Strade e Regione, con l'amministratore delegato Silvano Vernizzi e l'assessore Elisa De Berti, sono infatti decisamente perentori: «Diversamente da Oliviero Toscani, per noi la sicurezza dei ponti è importante». Per questo sarà finanziato con 15 milioni di euro il sistema di monitoraggio dei 494 viadotti (di cui 307 in montagna e 187 in pianura) e delle 60 gallerie (tutte situate sui monti) gestiti dalla controllata pubblica: viene così raddoppiato e allungato fino al 2022 l'investimento inizialmente previsto fino al 2020, con l'obiettivo oltretutto di rendere strutturale un'iniezione annua di 5 milioni, a garanzia di infrastrutture «che attualmente non presentano alcun allarme statico, ma che per una decina di casi richiedono comunque attenzione ai fini della manutenzione».

PRIMA DI GENOVA

L'iniziale stanziamento di 15 milioni era inserito nella manovra regionale approvata nel dicembre 2017, otto mesi prima della tragedia di Genova. Inevitabilmente la sciagura dell'agosto 2018 ha però intensificato l'attività di Veneto Strade, attraverso un primo censimento dei manufatti e l'osservazione sperimentale, 24 ore su 24, di due esemplari, l'uno nel Veneziano e l'altro nel Bellunese, in collaborazione con due startup di Verona e Treviso. Il primo è il ponte sul canal Salso nella località di San Giuliano a Mestre, monitorato attraverso una rete cablata. Il secondo è il viadotto sul torrente Rudavoi, lungo la Regionale 48 fra Cortina d'Ampezzo e il lago di Misurina, controllato da un sistema Iot (Internet delle cose) che raccoglie i dati registrati dai sensometri e, tramite un'app, li riversa sui telefonini dei tecnici. «Inclinometri, distanziometri, estensimetri e termometri spiega Vernizzi rilevano eventuali anomalie e segnalano la necessità di intervento. Si tratta di strumenti a basso costo, sull'ordine di 100-150 euro ciascuno, dotati di batterie che durano fino a 4 anni».

I PROTOCOLLI

Secondo gli esperti, però, è impensabile la costante replicazione di quel test su mezzo migliaio di infrastrutture. «Con le risorse disponibili, in termini di soldi e di tempo, bisogna individuare delle priorità», osserva Claudio Modena, docente emerito di Tecnica delle costruzioni all'Università di Padova e componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dov'è estensore delle linee guida, prossime alla pubblicazione, che dopo il crollo del ponte Morandi «dovranno indicare un metodo comune per tutti gli operatori».

Con il Bo è stato così siglato un protocollo d'intesa che assicura il supporto scientifico agli interventi tecnici. Due gli obiettivi dell'accordo, come sottolinea Carlo Pellegrino, direttore del dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale: «Da una parte catalogare i manufatti in maniera ordinata, per cui ognuno sarà georeferenziato e corredato di una scheda che ne illustra le caratteristiche. Dall'altra dare una valutazione sommaria dello stato di conservazione: siccome è impossibile un monitoraggio su tutte le opere, verrà effettuato uno screening tramite ispezioni visive, dopodiché l'operatore indicherà gli eventuali difetti su una scheda preparata dall'Università, in modo da far elaborare le informazioni a un algoritmo. A quel punto Veneto Strade avrà il quadro dell'intero patrimonio e potrà affrontare le singole criticità applicando i sensori e intervenendo con il ripristino».

LA PATERNITÀ

I promotori del piano stimano di concludere il censimento entro la fine del 2020 e lo screening per metà del 2022. Fino ad allora le attività saranno coperte da un totale di 30 milioni di euro, liquidati a partire dal 2018. «Ma siccome fra gli obiettivi del Piano regionale dei trasporti c'è anche la sicurezza stradale dice De Berti contiamo poi di continuare a supportare questo tipo di lavori con una dotazione stabile di 5 milioni di euro. Quando è in ballo la sicurezza stradale, non c'è limite di bilancio che tenga. Per questo sarebbe il caso che il Governo, oltre a tirare le orecchie alle concessionarie autostradali, si preoccupasse anche di garantire alle Province i fondi per le strade di loro spettanza. Per non dire poi dei ponti senza paternità, anche se sappiamo che finalmente Anas ha cominciato a mettere mano intanto a quelli della Transpolesana».

Proprio con la società del gruppo Ferrovie dello Stato è stato stretto un altro patto, finalizzato a uniformare il monitoraggio delle rispettive gallerie. Ai 60 tunnel gestiti dalla partecipata regionale, infatti, vanno aggiunti quelli su cui è invece competente l'azienda statale.

Angela Pederiva

