Il sindaco uscente e il lampadario, è giallo elettorale

IL CASOSAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) Allo scadere della presentazione delle liste elettorali, scoppia il caso a San Giorgio in Bosco, piccolo centro dell'Alta Padovana. È qualcosa a metà fra la bega politica e il giallo istituzionale: sette consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, hanno protocollato un'interrogazione in cui chiedono al sindaco uscente se «è vero che ha fatto svolgere ai dipendenti del Comune lavori di interesse privato». Cioè suo, trattandosi del presunto trasporto dal municipio a casa di un...