Il sindaco picchiato sorvegliato speciale Nomadi identificati

IL CASOCAERANO (TREVISO) «Mi auguro che chi mi ha picchiato stia il più lontano possibile da me e dalla mia famiglia. Ma non ho paura. Anzi, sono i nomadi che dovrebbero preoccuparsi: io non incito nessuno alla violenza, non sono fatto così, ma in paese i miei concittadini sono tutti infuriati ed è meglio che a Caerano questo persone non ci tornino più». Sono le 18 passate di ieri pomeriggio quando il sindaco Gianni Precoma esce dalla caserma dei carabinieri di Montebelluna, dove ha appena riconosciuto i tre nomadi appartenenti alla...