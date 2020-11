«Il Controllo del vicinato consente ai cittadini di partecipare in modo attivo alla vita sociale: contrasta l'individualismo, facendo comunità attraverso una forma di fratellanza civica. L'attenzione contro i furti è solo uno degli aspetti. Il valore dell'iniziativa non è stato messo in discussione da nessuno. La sentenza della Consulta che dichiara la legge regionale incostituzionale per noi è stata un fulmine a ciel sereno. Ma siamo convinti che si tratti di un problema di forma, non di sostanza». Parla così Rino Manzan, sindaco di Povegliano (Treviso), il primo degli alfieri del Controllo del vicinato nel trevigiano. Il suo comune ha registrato solo un paio di furti messi a segno nelle case, al netto dei tentativi, che purtroppo non mancano mai, nel giro di quattro anni. Nel tempo, oltre la metà dei Comuni trevigiani ha adottato lo stesso schema. E nessuno vorrebbe tornare indietro.

Sindaco Rino Manzan, c'è il rischio che ora saltino tutti gli accordi?

«Non credo proprio. I Comuni hanno firmato i protocolli con la Prefettura. A breve, tra l'altro, emergenza coronavirus permettendo, si dovrebbe firmare un nuovo protocollo, sempre con la Prefettura, stavolta espressamente condiviso con il ministero dell'Interno. Il nodo che sta alla base della decisione della Corte Costituzionale è di fatto già risolto».

E allora come mai si è arrivati a questa bocciatura?

«Guardando al tema della sicurezza, si dice di fatto che serve una legge nazionale, non regionale. Ricordo però che il Controllo del vicinato non è solo contrasto ai furti. Non ci sono solamente le segnalazioni alle forze dell'ordine. Ma è innanzitutto un modo per diventare cittadini solidali».

Oltre ai furti, quindi, su cos'altro ci si concentra?

«Un esempio? Ieri una signora ci ha segnalato che bisogna sistemare un passaggio pedonale, rendendolo più sicuro. Si tratta di piccoli interventi. Ma è proprio questo che fa fare il salto di qualità. Le persone acquistano consapevolezza rispetto a ciò che le circonda. Ed è questo che poi fa la differenza anche sul tema della sicurezza».

Che quindi è una conseguenza.

«I cittadini prestano più attenzione a ciò che sta attorno a loro. E allora possono segnalare alle forze dell'ordine anche delle situazioni sospette. Questo è il punto di arrivo del Controllo del vicinato: trasformare la rabbia e la contrapposizione in collaborazione. I ladri ci saranno sempre, purtroppo. Ma andando a diminuire le diffidenze verso chi abita vicino a noi, riusciremo a rendere la vita dei malintenzionati quanto meno più complicata».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA