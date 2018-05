Il sindaco ampezzano: «Completino almeno le opere minori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORTINA (BELLUNO) Un male annunciato fa meno male. Non che a Cortina se l'aspettassero. Ma di certo cominciavano a immaginare che il Piano Anas potesse avere tempi più lunghi del previsto. Soprattutto dopo la notizia di qualche giorno fa, che la quarta variante dell'Alemagna, quella di Cortina, dovrà passare per la valutazione d'impatto ambientale (come le altre tre: Tai, Valle e San Vito). Per cui nessuna sorpresa sotto le Tofane. Alle parole di Gianni Vittorio Armani, «non riusciremo a finire tutti i cantieri previsti per Cortina 2021...