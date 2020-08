IL SINDACATO

VENEZIA «È impensabile tornare a come eravamo prima, facendo finta di nulla. Bisogna uscire dall'emergenza sanitaria costruendo un nuovo modello di sviluppo». È quanto afferma Christian Ferrari, segretario generale della Cgil del Veneto intervento nel dibattito politico in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Proprio pensando alla tornata elettorale il sindacato ha preparato un articolato documento: «La Cgil - dice Ferrari - non intende stare alla finestra. Da una crisi di questa portata si può uscire peggio o meglio di come ci si è entrati, noi pensiamo che il nostro Paese e la nostra Regione abbiano tutte le risorse per seguire la seconda strada, tornando a produrre ricchezza e a distribuirla equamente». Come?

LE RISORSE

Partendo dall'assunto che la crisi economica, determinata dall'emergenza sanitaria, determinerà un crollo del Pil veneto a doppia cifra, superiore alla media nazionale a causa della particolare specializzazione produttiva della nostra regione («I due fattori trainanti del sedicente modello veneto l'export e il turismo che insieme costituiscono circa il 50% del Pil regionale sono tra i settori più colpiti dalla pandemia»), la Cgil propone un nuovo modello di sviluppo, puntando sulla sicurezza su tutti i fronti. Quanto alle risorse, due gli interventi richiesti: reintrodurre l'addizionale regionale Irpef sui redditi alti (sopra i 65/70mila euro); rinegoziare gli accordi in essere dicendo basta alla finanza di progetto per le grandi infrastrutture viarie e ospedaliere.

