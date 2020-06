LE REAZIONI

VENEZIA «Mi sento in dovere di intervenire a tutela dell'onorabilità e del buon nome dell'Ente per cui lavoro da oltre quarant'anni e di quanti, dirigenti e dipendenti, vi lavorano con dedizione e responsabilità». Così esordisce il Segretario generale del Porto di Venezia, Martino Conticelli, che rompe per la prima volta il silenzio in una lettera al Gazzettino.

«Non può in alcun modo essere messa in dubbio la correttezza tecnico-amministrativa del bilancio consuntivo 2019 - afferma - che è stato esaminato dal Collegio dei revisori - composto da esperti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - il quale ha fornito parere favorevole all'approvazione da parte del Comitato di Gestione. Le questioni sollevate fanno riferimento ad argomenti che non riguardano l'esercizio 2019 ma piuttosto la procedura di riequilibrio del Pef del Project Financing della società Venice Ro Port MoS di Fusina. Anche in questo caso tengo a ribadire la piena regolarità tecnica, giuridica e amministrativa della procedura attuata dagli uffici».

Gli atti degli uffici hanno avuto fior di pareri positivi e Conticelli elenca i professionisti: «Dipartimento Interministeriale di Programmazione Economica, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dal prof. Massimiliano Lombardo (esperto legale in infrastrutture pubbliche), dalla prof. Veronica Vecchi (docente della Bocconi, esperta in operazioni di partenariato pubblico privato), dalla prof. Velia Leone (docente della Bocconi, esperta in operazioni di partenariato pubblico privato) e dalla Due Diligence tecnica elaborata dallo studio GP Engineering dell'Ing. Gianluca Pasqualon».

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti intanto segue con attenzione le recenti vicende che stanno interessando i porti di Trieste e Venezia. Lo si legge in una nota del Mit. «Il Ministro De Micheli ha sempre confermato la propria stima nell'operato del presidente Zeno D'Agostino, motivo per il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito a difesa del provvedimento di nomina nel ricorso proposto dal presidente. In relazione al Porto di Venezia, il Mit ha formalmente incaricato la competente Direzione ministeriale di procedere ad approfondimenti tecnici e amministrativi sulla correttezza dei rilievi formulati dai due componenti del comitato di gestione in merito all'approvazione del rendiconto, senza però trascurare il parere favorevole espresso, a questo proposito, dai revisori dei conti. Qualsiasi futuro provvedimento del Ministero sarà conseguente all'esito di tali verifiche». (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA