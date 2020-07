IL RITROVAMENTO

PONTE DI PIAVE (TREVISO) Stavano scavando nel terreno per eseguire la manutenzione della rete idraulica. Ma gli operai si sono imbattuti in qualcosa di inatteso. Dapprima il dubbio. Poi la sorpresa: erano i resti di un soldato austriaco sepolto all'epoca della Grande Guerra. L'eccezionale ritrovamento è avvenuo nella tarda mattinata di ieri nel parco sul retro di Villa Tommaseo Ponzetta, in Piazza Garibaldi, pieno centro di Ponte di Piave. La villa è una delle abitazione storiche del paese, di certo una delle più caratteristiche.

Subito dopo lo sfondamento delle linee italiane da parte degli austriaci il 24 ottobre 1917, la cui conseguenza fu la disastrosa ritirata dell'esercito italiano, da novembre e per circa un anno la villa fu un quartier generale del comando austriaco durante le operazioni sul Piave. Proprio qui ieri gli operai stavano eseguendo alcuni lavori nel parco di proprietà dell'avvocato Alvise Tommaseo Ponzetta, legale di lungo corso e attuale consigliere comunale. I tecnici stavano scavando nel terreno quando hanno notato qualcosa di particolare poco prima di mezzogiorno. E hanno avvertito subito Tommaseo. Il quale è giunto sul posto poco dopo. A pochi metri sotto terra sono stati rinvenuti i resti di un soldato austriaco che ha combattuto da queste parti oltre 100 anni fa. La divisa austriaca d'ordinanza ancora intatta. All'interno degli scarponi, le falangi dei piedi erano ancora in buono stato di conservazione. Curiosamente insieme allo scheletro è stato rinvenuto anche un badile.

SOTTO SEQUESTRO

Immediata la chiamata alle forze dell'ordine e ai carabinieri della stazione di Ponte di Piave, giunti sul posto per i rilievi di legge. Da Oderzo è giunto il medico legale Angelo Ferri per la datazione del decesso. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei resti. Sequestrato pure l'elmetto di un soldato italiano ritrovato solo pochi giorni fa nello stesso parco. L'area dei lavori è stata messa sotto sequestro per permettere agli inquirenti di svolgere le relative indagini.

La notizia si è diffusa in un lampo in paese. Molti gli interrogativi. Perchè la sepoltura proprio in quel punto? In alcune foto d'epoca, subito dopo la conclusione della guerra, si nota la facciata della villa con accanto alcune lapidi di soldati tumulati. Perché dunque una sepoltura nel parco retrostante, in una zona nascosta? Tommaseo per tutta la giornata ha seguito le operazioni di recupero. E nel pomeriggio ha commentato: «Qualche tempo fa nel parco è stato rinvenuto l'elmo di un soldato italiano. Sono ritrovamenti non così infrequenti in zona. Proprio qui si è combattuta una delle battaglia decisive della Grande Guerra per quanto riguarda il nostro fronte. In passato, dando un'occhiata ad alcune foto di cent'anni fa, avevamo notato che nell'area verde di fronte alla facciata erano state collocate delle lapidi di altri soldati austriaci qui sepolti. Negli anni poi le salme sono state rimpatriate. Immagino sarà il destino anche di questa».

IL MISTERO

Però c'è qualcosa che non convince Tommaseo. «Se in quegli anni si era soliti tumulare i soldati in luoghi ritenuti più degni, perché questo soldato austriaco è stato sepolto sul retro? E perché è stato sepolto con accanto un badile? Magari quello usato per scavare la fossa? Forse è un disertore? Sarei curioso di saperlo». E poi: quella ritrovata nel parco è una vera divisa austriaca? «Abbiamo verificato e non c'è dubbio. In più abbiamo anche confrontato il tipo di scarpone con altri ritrovati in passato. Sono proprio quelli appartenenti all'esercito austro-ungarico. Quello che mi lascia perplesso è appunto il luogo scelto per la sepoltura».

In passato non aveva mai notato nulla di particolare. «Da queste parti spesso si trovano bossoli o reperti che ricordano come qui si sia combattuto in maniera cruenta. Ancora oggi ci si può imbattere in bombe inesplose. Anche a distanza di chilometri dal Piave. Ma per quanto mi riguarda un ritrovamento di questo tipo non mi era mai capitato».

Gian Andrea Rorato

