IL RITRATTOVENEZIA È il top manager che guida la sanità veneta da quasi un decennio. Potente e temuto, senza un vice per sua scelta. Ma anche apprezzato: portano la sua firma la riorganizzazione delle Ulss venete e la nascita di Azienda Zero. Domenico Mantoan, vicentino di Brendola, 62 anni lo scorso 12 luglio, ad aprile andrà in pensione da Direttore generale dell'area Sanità e Sociale della Regione Veneto. Ricoprirà l'incarico fino a giugno, ma poi dovrà passare il testimone.LA FORMAZIONEDopo gli studi classici, Mantoan si laurea in...