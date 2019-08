Il ritorno dei cigni mille in laguna e anche a Mestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAMESTRE E i cigni arrivarono in centro a Mestre. La foto li immortala in gruppo sul fiume Marzenego, nel cuore della città, all'altezza di Coin, sul lato dove si apre il cantiere per realizzare il nuovo mercato coperto mestrino. Si sono inoltrati anche più avanti, fin quasi a piazza Ferretto, nuovi protagonisti della movida cittadina e irresistibile elemento di attrazione non solo per i più piccoli. Ma il percorso che li ha fatti arrivare al centro della metropoli parte da molto lontano, dagli anni Ottanta, quando il WWF - preso...